European Cleaning & Hygiene Awards 2021 – save the date!

A seguito del rinvio degli European Cleaning & Hygiene Awards del 2020 a causa della pandemia Covid-19, European Cleaning Journal (ECJ), fondatore degli awards, ha annunciato la nuova data del 2021. La cerimonia si svolgerà presso Le Plaza Hotel a Bruxelles il 4 novembre, questo sarà il quinto evento annuale che celebra il settore della pulizia e dell’igiene in tutta Europa.

Michelle Marshall, editore dell’ECJ, ha dichiarato: “Molti dei nostri sponsor e sostenitori hanno lavorato in prima linea, fornendo servizi vitali per mantenere il nostro comunità pulite e sicure. Vorremmo ringraziare i nostri sponsor, media partner e partecipanti per il loro supporto fino ad oggi e non vediamo l’ora di celebrare gli straordinari sforzi del settore quando l’evento tornerà nel novembre 2021”.

I 2021 European Cleaning & Hygiene Awards aprono a breve le iscrizioni. Rimani aggiornato su:

www.echawards.com