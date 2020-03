Etica dell’industria e della distribuzione nel cleaning

Lettera aperta di ICEFOR

A tutte le Istituzioni, a tutti i consumatori, agli operatori professionali, ai nostri gentili clienti, ai nostri appassionati collaboratori, ai nostri indispensabili fornitori e a tutti gli operatori di mercato

Un imprenditore non distoglie mai lo sguardo da alcuni scopi: il benessere sociale ed economico dell’intera collettività e dei propri dipendenti. Tutto questo grazie alla Ricerca&Sviluppo, all’innovazione e al costante miglioramento dei processi produttivi.

Il nostro impegno comune è quello di rendere l’offerta compatibile con la richiesta e al passo con i tempi, il tutto in un contesto di assoluto rispetto delle normative e della legalità. Solo in questo modo possiamo raggiungere pienamente il nostro obiettivo: contribuire alla salute e al benessere di tutti.

Purtroppo la diffusione del Coronavirus, soprattutto in Lombardia, ha innescato una situazione drammatica, a cui le Istituzioni stanno cercando, di ora in ora, di fornire soluzioni.

Molte attività hanno subito danni incalcolabili, non tanto per l’effetto delle misure preventive introdotte, quanto per una prevedibile paura collettiva del contagio, la quale ha indotto moltissimi consumatori a cambiare drasticamente le proprie abitudini.

Per non parlare dei molti casi di speculazione che danneggiano gravemente il mercato e le famiglie ed offendono profondamente tutti coloro che, come noi, credono che esista un’etica del commercio e dell’impresa.

ICEFOR, grazie ai suoi collaboratori, che lavorano notte e giorno a tre turni su quattro linee di confezionamento, sta portando il suo contributo a tutela della salute di tutti, cercando di favorire l’uscita dalla crisi economica con il sincero intendimento di perseguire l’interesse comune.

Per questo ringrazio di cuore tutti coloro che ci consentono di mantenere fede alla nostra missione, soprattutto in questo momento, in cui la richiesta di disinfettanti per cute mani, e ambienti PMC è più forte che mai: il ringraziamento e la mia stima è rivolta ai nostri clienti, ai nostri fornitori e a tutte le nostre maestranze. Grazie!

Sergio Antoniuzzi

Presidente Icefor s.p.a.

