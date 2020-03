Emergenza Coronavirus: abbiamo scoperto il valore del pulito (e di chi lo crea)

(Tratto da GSA n.3, marzo 2020)

L’emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ha “squarciato il velo di carta” sull’importanza dell’igiene, personale e ambientale, e soprattutto sul valore di tutti quei professionisti, dalla grande impresa al singolo operatore,

che quotidianamente si spendono per mantenere sani, salubri e sicuri gli spazi in cui viviamo, lavoriamo

e trascorriamo il nostro tempo libero. Un’emersione improvvisa, purtroppo causata da circostanze drammatiche nonostante fosse da anni in testa agli obiettivi di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi del comparto. Con la certezza che, anche a emergenza conclusa, nulla sarà più come prima.

