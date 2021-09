EFCI ospita una settimana di seminari online sui servizi di pulizia

L’EFCI organizza la sua undicesima conferenza dal titolo “Servizi di pulizia e strutture per la ripresa dell’Europa”. In seguito agli sviluppi della pandemia di Covid-19, l’EFCI ospita una intera settimana online di seminari che affronteranno l’impatto del Covid-19 sull’industria e le sfide future per il settore, il suo ruolo nella ripresa dell’Europa , il nuovo mondo del lavoro, la sostenibilità dei servizi di pulizia e le principali innovazione per il settore. La Conferenza vedrà la partecipazione di relatori delle Istituzioni europee e degli stakeholder di EFCI, oltre che del settore stesso. Le sessioni saranno organizzate in diversi formati, alcuni aperti al pubblico (previa registrazione gratuita ) e altri eventi che saranno esclusivi per i membri EFCI.

La settimana di seminari online sarà inaugurata con la presentazione del sondaggio 2021 di EFCI sullo stato dell’industria che si completa con uno studio sugli effetti del COVID-19 sul settore. La sessione di martedì inviterà i responsabili politici e gli esperti a discutere su come il settore può contribuire e beneficiare dei piani di ripresa dell’Europa. Mercoledì 13, inoltre, si svolgerà un Executive Summit, come piattaforma di confronto sulle sfide e sul futuro del settore tra i vertici delle sue aziende e associazioni.

Giovedì 14 ottobre sarà dedicato alla sostenibilità e alla transizione verde del settore e venerdì 15 chiuderà la settimana con una sessione sull’innovazione e la digitalizzazione, cercando di migliorare la preparazione del settore per le nuove tecnologie e le sfide e opportunità che portano.

Per ulteriori informazioni, contattare secretariat@efci.eu.

www.efci.eu