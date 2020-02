EFCI lancia il progetto SK-CLEAN

EFCI (European Cleaning and Facility Services Industry) sta lanciando il progetto SK-Clean: digitalizzazione nel settore delle pulizie. Il progetto riunirà gli esperti di formazione del settore di tutta Europa per identificare le principali sfide e le migliori pratiche da attuare per accompagnare il settore attraverso una transizione digitale di successo.

Il progetto si svolgerà tra febbraio 2020 e agosto 2021. È co-fondato dalla Commissione europea nell’ambito del suo programma “Support for Social Dialogue” della DG EMPL.

Se siete interessati a contribuire al progetto, contattate la segreteria all’indirizzo:

secretariat@efci.eu

https://www.efci.eu/