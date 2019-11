EFCI al “Tripartite Social Summit”

L’EFCI, Associazione europea delle imprese di servizi di pulizia e facility, nella persona del presidente Juan Díez de los Ríos, ha partecipato il 16 ottobre scorso al vertice sociale tripartito dell’UE, forum semestrale per il dialogo tra le istituzioni comunitarie. È stato il primo vertice relativo ai cambiamenti climatici e al loro impatto sull’economia, con il titolo “Progressi nella dimensione sociale ed economica per un’Europa competitiva, giusta e sostenibile: il ruolo di parti sociali e dialogo sociale”. Una sfida in cui i servizi giocano un ruolo fondamentale

I temi in agenda

Molto importanti e attuali gli argomenti messi in agenda: una giusta transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico; investire in competenze e migliorare l’accesso alla formazione degli adulti; progettare una politica industriale adatta al futuro. Durante il suo intervento, Juan Díez de los Ríos ha sottolineato la necessità di dotarsi di una visione politica orientata ai servizi al fine, oltre al resto, di consentire al settore dei servizi di integrarsi rapidamente nell’economia circolare.

www.efci.eu