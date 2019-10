ECHA 2019: Markas tra i vincitori grazie alla valorizzazione del capitale umano

L’azienda di Bolzano vince nella categoria ‘Leader dell’anno’ con la candidatura dell’Amministratore Delegato di Markas Austria Gerlinde Tröstl

C’è anche Markas, azienda di servizi specializzata nelle pulizie professionali e ristorazione collettiva di Bolzano, tra i vincitori dell’edizione 2019 dell’European Cleaning & Hygiene Awards, il riconoscimento che premia ogni anno le aziende e i professionisti del settore clean consegnato ieri a Londra.

L’azienda della famiglia Kasslatter è risultata la migliore nella categoria legata alla valorizzazione e allo sviluppo del capitale umano “Leader dell’anno”. Gerlinde Tröstl è infatti Leader dell’anno per Markas, candidata poiché incarna perfettamente la descrizione di ‘dirigenza’ proposta dal Premio ECJ: “come un processo di influenza sociale che massimizza gli sforzi degli altri verso il raggiungimento di un bene superiore” e che quindi è legata all’ispirazione, non all’autorità o al potere e che non ha nulla a che vedere con un titolo professionale.

Amministratore Delegato di Markas Austria, Gerlinde Tröstl è responsabile di oltre 2.000 dipendenti diventando nel tempo un importante datore di lavoro del territorio. La formazione dei collaboratori, le pari opportunità e la crescita dell’azienda contraddistinguono l’impegno di Gerlinde Tröstl che porta avanti dal 2014.

“Per Markas, i collaboratori sono il valore aggiunto del nostro servizio e che ci permette di essere competitivi sul mercato. – ha detto Christoph Kasslatter, Amministratore Delegato Markas – Dall’operatore alle figure di vertice e direzione, la nostra azienda deve il proprio successo alle persone, per questo essere premiati nelle categoria “Leader dell’anno” ha una valenza particolare per noi”.

