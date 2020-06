Detergenza: guardare al domani

Il settore del cleaning, in questo difficile momento, sta vivendo cambiamenti importanti destinati a durare. Il comitato scientifico di H3i vuole, con questa live conference, che avrà luogo il 7 luglio prossimo, dare un contributo importante agli operatori del settore per guardare con fiducia al domani, in attesa di incontrarsi fisicamente nel 2021. Oggetto della conferenza le opportunità della sfida ambientale, attenzione alle criticità del settore, con uno sguardo critico alla informazione.