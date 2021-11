Dal 10 al 13 maggio 2022 torna Interclean con tutte le innovazioni per il cleaning professionale

Nel 2022 Interclean Amsterdam torna finalmente nella capitale olandese per un’altra edizione della principale fiera mondiale dedicata alla pulizia e all’igiene. Con oltre 35.000 professionisti provenienti da 143 paesi, l’evento del 2018 è stato un vero e proprio evento mondiale. L’edizione del 2022 non sarà diversa: tutto il settore si darà appuntamento per celebrare il meglio dell’innovazione nella pulizia. Dal 2018, molte cose sono cambiate; sono cresciuti l’attenzione, il rispetto e l’apprezzamento per le società di pulizia ed igiene, seguendo lo stesso ritmo, rapido e continuo, dell’innovazione nel settore.

Quando la mostra aprirà i battenti, nel maggio 2022, saranno questi grandi temi a guidarne lo svolgimento: Efficienza operativa, Salute e benessere del personale, dei visitatori e dei clienti, Sviluppo tecnologico, Sostenibilità di strutture ed imprese.

Tecnologie che determineranno il futuro della pulizia

La robotica non è una novità per Interclean Amsterdam, ma negli ultimi tempi le imprese hanno fatto enormi progressi ad una velocità impressionante. Le società del settore cleaning devono seguire molto da vicino l’innovazione se non vogliono rimanere indietro. Laddove prima le macchine per la pulizia automatizzata erano una soluzione in crescita costosa ed interessante, ora stanno rapidamente diventando un’opzione sicura in molti contesti e settori. La Robot Arena durante l’Interclean Amsterdam 2022 offrirà ai partecipanti non solo la possibilità di vedere gli ultimi robot in azione, ma di ottenere una dimostrazione pratica di prima mano di ciò che la nuova generazione di robot può offrire.

Salute e benessere dei dipendenti

L’epidemia da COVID-19 pone nuove sfide e richiede nuovi modi di lavorare in tutti i settori generando esigenze sempre maggiori. L’organizzazione del lavoro continuerà ad evolvere facendo crescere la domanda per maggiori competenze e migliori condizioni di lavoro a partire da ambienti sani. La padronanza delle ultime novità tecnologie è un elemento essenziale nella selezione del personale. Oggi, alle tradizionali tecniche di pulizia, si affiancano attrezzature ergonomiche, sistemi cobotici e apparecchiature di supporto per gli esoscheletri come componenti di un nuovo modello di pulizia.

Il software alla base dell’efficienza operativa

Durante l’Interclean Amsterdam 2016 è stato presentato il nuovo padiglione Management & Mobility dedicato agli espositori che sviluppano software e app per la produttività nella pulizia. Da allora, Management & Mobility è diventato sempre più importante per i fornitori e sarà quindi una presenza importante anche nel 2022.

Cuore di ogni segmento sarà la sostenibilità

L’anno prossimo segnerà il ritorno dello Zero Waste Lab and Facility Inspiration Event nel corso del quale i visitatori impareranno a migliorare lo smaltimento rifiuti per un futuro più verde e pulito. Siamo a meno di 10 anni dalla catastrofe climatica, ma le imprese di pulizia sono già strenuamente impegnate ad adottare modalità di lavoro sostenibili, dallo smaltimento rifiuti alla pulizia verde. L’economia circolare, i prodotti responsabili e la gestione delle risorse saranno il filo conduttore di molte delle innovazioni in mostra a Interclean Amsterdam 2022.

Ritorna il forum sulla pulizia sanitaria

Interclean Amsterdam 2022 vedrà anche il ritorno dell’Healthcare Cleaning Forum. Dopo il successo nell’edizione introduttiva del 2018, l’evento torna giovedì 12 maggio 2022 con importanti dibattiti sulla pulizia sanitaria e la prevenzione delle infezioni con la collaborazione di grandissimi esperti come il Prof. Didier Pittet, Alexandra Peters, il Prof. Martin Kiernan e il Prof. Pierre Parneix.

Un evento imperdibile per tutto il settore!