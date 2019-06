Cresce la famiglia degli Stingray di Unger

Stingray, in Inglese “razza marina”, è l’innovativo sistema di Unger a forma triangolare per tenere sempre puliti i vetri interni e le altre superfici lavabili (ascensori, pareti, insegne …).Stingray è stato apprezzato fin da subito dagli utilizzatori per la semplicità e la rapidità d’uso, per la possibilità di raggiungere i 5 metri di altezza senza scale, e perché evita di bagnare a terra e dover spostare i mobili.

Nella sua versione originale lo Stingray di Unger prevedeva l’utilizzo esclusivo di sacchetti da 150 ml di Scotchgard, un ottimo prodotto della 3M per la pulizia dei vetri, e di pad in microfibra lavabili fino a 300 volte.

Per venire incontro alle esigenze del mercato che chiedeva la possibilità di usare lo Stingray con qualsiasi prodotto per vetri e di non essere vincolati al lavaggio dei pad in microfibra, Unger ha sviluppato due nuovi modelli che andranno ad arricchire la famiglia degli Stingray:

Stingray OS (Open System) dotato di un serbatoio removibile per poter inserire liberamente il proprio prodotto chimico preferito – funzione molto apprezzata da quegli utilizzatori che per vincoli di capitolato devono utilizzare specifici prodotti

dotato di un serbatoio removibile per poter inserire liberamente il proprio prodotto chimico preferito – funzione molto apprezzata da quegli utilizzatori che per vincoli di capitolato devono utilizzare specifici prodotti Stingray QP (Quick Pad) dotato di un adattatore per poter montare dei pad usa e getta – funzione particolarmente apprezzata dagli utilizzatori che non hanno la possibilità di lavare i pad sul posto di lavoro

Per richiedere la brochure del sistema e maggiori informazioni scrivere a italia@unger-europe.com

www.ungerglobal.com/it