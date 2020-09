Covid: Mattioli “Bene il Ministro Boccia su importanza addetti pulizie. Ora concertazione con il Governo”

“I lavoratori addetti alle pulizie e sanificazione sono stati indispensabili nel difendere la salute nel Paese nella fase di lockdown, e lo sono ancor di più nel momento in cui occorrerà convivere con il Covid”. E’ quanto ha dichiarato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia nel corso della trasmissione su La7 ‘In Onda-Focus’.

E’ importante che il ministro abbia pubblicamente riconosciuto il ruolo di questo esercito silenzioso che continua a lavorare in prima linea per garantire la ripartenza sicura del Paese. Oggi, alla vigilia della riapertura delle scuole, ci aspettiamo che tale riconoscimento si traduca in una opera di concertazione con il Governo, affinchè prenda in considerazione le imprese dei servizi nel garantire la salubrità delle scuole attraverso una corretta e professionale opera di sanificazione”. Così si esprime in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS (Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions) federazione confindustriale che annovera importanti realtà del comparto dei servizi, tra cui le imprese che si occupano di pulizie in ambito pubblico e privato.

www.associazione-anip.it