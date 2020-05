Coronavirus, Lucart in aiuto della Croce Bianca di Milano

In questo periodo di crisi dare il proprio contributo è essenziale. Quando si tratta poi di aiutare gli ospedali che, giorno per giorno, affrontano in prima linea il coronavirus, allora, collaborare diventa un vero e proprio dovere.

Per questo motivo, Lucart ha donato 6000 kg di prodotti in carta per l’igiene alla Croce Bianca di Milano necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Un gesto che sottolinea quanto sia importante un bene come la carta e quanto siano fondamentali medici e infermieri: eroi in corsia che si prendono cura dei tanti malati presenti negli ospedali italiani, colpiti dal Covid-19 o da altre patologie.

https://www.lucartgroup.com/