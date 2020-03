Coronavirus: la condanna delle aziende produttrici di detergenti e disinfettanti

Essere un produttore professionale significa in primo luogo agire con etica e responsabilità. Per questo, nel pieno dell’allarme Covid-19, le aziende di detergenti e disinfettanti professionali si dissociano da iniziative speculative che fanno schizzare i prezzi alle stelle. Condannando fermamente gli allarmismi strumentali, e, soprattutto, i prevedibili sciacallaggi. “La vera professionalità non è nulla senza il senso etico”, dicono in coro i produttori che abbiamo sentito in questi giorni.

Aumenta la produzione, ma non i prezzi

Ora, è evidente che la percezione dell’emergenza-virus abbia portato a un’impennata della richiesta di prodotti per l’igiene delle mani e delle superfici e di mascherine, i cui prezzi, soprattutto online, hanno toccato cifre-record. E infatti le aziende stanno lavorando moltissimo, con aumenti di produzione da far impallidire i normali “picchi” periodici, e riorganizzazioni industriali finalizzate al potersi dedicare alla produzione di disinfettanti e dei prodotti più richiesti. La cosa che va sottolineata a chiare lettere è che, a fronte di una produzione che è vertiginosamente cresciuta, e di un impegno da parte delle aziende che è aumentato esponenzialmente, queste ultime sono totalmente estranee agli ingiustificati rincari rilevati dai consumatori e segnalati dai media. L’impegno, al contrario, è quello a che i prezzi di vendita restino in linea con quelli di sempre, e a che il prodotto raggiunga esclusivamente fornitori qualificati e anch’essi eticamente corretti.