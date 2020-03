Coronavirus: il plauso di Papa Bergoglio per gli addetti alle pulizie

“Papa Francesco, nel momento straordinario di preghiera per l’emergenza da Coronavirus a San Pietro, ha lanciato un messaggio che rimarrà scolpito per sempre in tutti noi:

‘la Storia viene scritta dalle persone normali’, ha detto Bergoglio, quelle che ‘non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia’.

Il Papa ha citato espressamente gli addetti alle pulizie come ‘compagni di viaggio esemplari’, oggi esempio di coraggio e dedizione. Grazie Santo Padre, grazie per aver ricordato quei lavoratori che sono in trincea per la salute di tutti, grazie a nome degli oltre 500mila lavoratori nel comparto dei Servizi. Per la prima volta nella storia, il Paese si accorge degli invisibili, quelli la cui opera diamo troppo spesso per scontata, quelli che oggi non possono fermarsi neanche un minuto”.

Lo ha dichiarato Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.

