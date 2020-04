Coronavirus, gli European Cleaning & Hygiene Awards rinviati al 2021

Gli organizzatori degli European Cleaning & Hygiene Awards hanno annunciato che l’evento di quest’anno a Bruxelles sarà rinviato al 2021, a causa dell’emergenza Covid-19.

La quinta edizione dell’evento, che celebra il settore della pulizia e dell’igiene in tutta Europa, si sarebbe dovuta tenere il 5 novembre 2020 presso Le Plaza Hotel a Bruxelles. Tuttavia, poiché il Covid-19 continua a colpire in tutto il mondo, l’evento è stato ora cancellato e programmato nella stessa sede per il 4 novembre 2021.

Michelle Marshall, redattore dell’European Cleaning Journal e fondatrice degli Awards, ha dichiarato:

“Poiché molti dei nostri colleghi nel settore delle pulizie e dell’igiene continuano ad affrontare tempi difficili, mentre si adattano alla vita e al lavoro in coesistenza con l’emergenza Covid-19, abbiamo preso la difficile decisione di annullare l’evento di quest’anno a Bruxelles. Molti dei nostri sponsor lavorano instancabilmente in prima linea, offrendo servizi vitali per mantenere le nostre comunità pulite e sicure in questi tempi senza precedenti. Sebbene desideriamo dare a questi lavoratori il riconoscimento che meritano, dobbiamo garantire che la loro sicurezza sia al primo posto, pertanto riteniamo che ospitare un evento su larga scala quest’anno non sia la cosa giusta da fare”.

http://www.echawards.com/