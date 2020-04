Coronavirus, ancora mancano DPI ai lavoratori delle imprese di servizi

“La mancanza di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale sta assumendo toni sempre più drammatici per le imprese dei Servizi, ormai strategiche in questa fase emergenziale, in particolare quelle che operano nelle strutture ad alto rischio infettivo come gli ospedali.

Le nostre aziende lanciano un appello al Governo e al Commissario per l’emergenza affinchè si trovi una soluzione: mettere a disposizione delle imprese di pulizia, igiene e sanificazione una parte delle forniture destinate alla Sanità, oppure garantire che blocchi e sequestri alle frontiere vengano limitati ai prodotti che non sono utili alla protezione dei lavoratori. Si tratta, spesso, di forniture già pagate dalle imprese, sottraendo loro liquidità in un momento in cui l’economia non promette veloci cenni di ripresa. Senza un intervento immediato rischiamo il blocco delle attività.”

Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.

