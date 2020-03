#Coronabusters: uniti contro il Coronavirus

ISC lancia la campagna di sensibilizzazione #Coronabusters per mostrare rispetto e gratitudine agli operatori di pulizie che, nell’emergenza, continuano a sanificare gli ambienti sanitari, trasporti e i luogo di lavoro, per permettere all’Italia che non si può fermare di andare avanti con maggiore sicurezza.

In questi giorni di emergenza c’è un esercito silenzioso che lavora senza sosta. Sono le persone che si occupano di pulizia e sanificazione e che assicurano il proseguimento delle attività essenziali, come la sanità, i trasporti, la logistica, la produzione e la vendita di alimentari. Queste persone meritano rispetto e gratitudine, perché anche loro sono in prima linea nella lotta contro la diffusione del Covid-19.

Gli operatori delle pulizie sono sempre i custodi del nostro benessere, ma oggi si sono addirittura trasformati in #coronabusters, un hashtag perfetto per una campagna di sensibilizzazione sull’importanza del lavoro di chi, ogni giorno, continua a sanificare i nostri spazi, nonostante le difficoltà e i rischi.

L’intero settore del cleaning ha dimostrato in questi giorni una forza incredibile, fronteggiando una richiesta inimmaginabile di attività straordinarie, per far fronte alla sfida contro il Coronavirus. Per questo oggi, come attori dell’industria del pulito, sentiamo la responsabilità di dare visibilità e dignità al nostro lavoro, al nostro importante ruolo nella società.

Oggi in emergenza e domani quando l’avremo superata, vogliamo che tutti riconoscano il valore della pulizia e di chi se ne occupa. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti gli attori del cleaning (operatori, imprese, dealer, produttori) a prescindere da dinamiche di concorrenza, e di tutti coloro che condividono questo pensiero di far sentire la voce di chi con impegno, generosità, passione si occupa di pulizia e sanificazione, utilizzando l’hashtag #Coronabusters.

Facciamo rumore: diamo ai #coronabusters la dignità che si meritano!

Le due immagini di sanificazione interna ed esterna sono state effettuate da Beelux Srl.

