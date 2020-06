Copma ha un nuovo presidente

Silvia Grandi è la nuova presidente di Copma Scrl, società cooperativa tra i leader nel campo della sanificazione ospedaliera e di grandi comunità. A Ivan Greghi la carica di vicepresidente. Questo l’esito del processo di avvicendamento concluso l’11 giugno 2020 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Grandi prende il testimone da Alberto Rodolfi, presidente della cooperativa di Ferrara dal 1980 al quale sono andati i ringraziamenti per la crescita e lo sviluppo di Copma (nata nel 1971) negli anni. Dal nuovo CdA, da tutti i soci e dalla Presidenza della Legacoop Estense un riconoscimento a Rodolfi per l’impegno profuso nell’interesse dei soci della cooperativa, a Grandi il ringraziamento per aver assunto con altrettanta passione e determinazione l’impegno per il futuro della cooperativa.

Silvia Grandi, laureata in Economia e Commercio, è entrata in Copma con il ruolo di responsabile ufficio Gare nel 1991. Negli anni ha ampliato le proprie responsabilità fino alla carica di Vice Presidente che ha ricoperto per tre mandati.

Fonte: Corriere Cesenate