Copma dona 50mila euro per la lotta al coronavirus

La cooperativa ferrarese ha effettuato una donazione liberale a favore della sanità e della Protezione civile regionale

La cooperativa ferrarese Copma ha stanziato una donazione da 50mila euro per aderire alla campagna ‘Insieme si può’ promossa dalla Regione Emilia-Romagna per la lotta al coronavirus.

Il Cda ha effettuato l’erogazione liberale a sostegno della Sanità e della Protezione civile regionale versando il contributo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

“Lo spirito è esattamente quello dei propri soci e dipendenti che, con grande professionalità e discrezionalità, sono quotidianamente impegnati in prima linea insieme al personale sanitario, garantendo il mantenimento delle indispensabili condizioni igieniche degli Ospedali in cui sono chiamati a lavorare -. si legge in una nota della coop -. Lo fa, inoltre, continuando a promuovere e sostenere la ricerca scientifica e innovando processi e prodotti particolarmente evoluti che già oggi permettono di assicurare condizioni d’igiene mai raggiunte prima d’ora, attestate dalle pubblicazioni scientifiche prodotte dai ricercatori dell’Università di Ferrara in collaborazione con altri qualificati Atenei italiani”.

http://www.copma.it/

Fonte: estense.com