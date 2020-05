Coopservice: servizi di pulizia a marchio Ecolabel

I servizi di Coopservice sono sempre più green. Nei giorni scorsi la sezione Ecolabel Italia del Comitato Ecolabel-Ecoaudit, ha rilasciato l’uso del marchio europeo di qualità ecologica, usato per certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi, al gruppo di ‘Servizi di pulizia di ambienti interni’ della linea di prodotto Green Leaf by Coopservice.

Green Leaf è il marchio che identifica i servizi a ridotto impatto ambientale progettati ed erogati da Coopservice, nei quali viene garantito l’uso di prodotti ecologici certificati, di attrezzature e mezzi a basse emissioni, di materiali riciclati/riciclabili e sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il ricorso a metodologie di lavoro che riducono l’uso di agenti chimici e limitano gli sprechi e a soluzioni energetiche da fonti rinnovabili.

“La sostenibilità è nel nostro Dna. Nello scenario attuale le imprese che si richiamano ai principi cooperativi devono necessariamente confrontarsi con i temi dell’ambiente e della responsabilità sociale – dichiara Michele Magagna, direttore generale di Coopservice – Da anni misuriamo l’impatto delle nostre attività rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, impegnandoci a fare sempre meglio. Si tratta di una scelta strategica che contribuisce a migliorare anche il nostro business – conclude Magagna –Attenzione all’ambiente e efficienza d’impresa vanno molto più d’accordo di quanto si possa pensare. Queste strategie andrebbero incentivate con meccanismi premianti nei bandi pubblici, ancora troppo ancorati alle logiche del massimo ribasso”.

L’approccio green è anche all’interno dei servizi di “Ripartenza Sicura”, il programma di Coopservice per supportare le aziende nella complessa fase 2 dopo il lockdown. Si tratta di un pacchetto di servizi pensato in una logica integrata per coniugare ottemperanza alle norme definite da governo e istituzioni locali, riduzione dei costi e qualità delle prestazioni. Info: www.ripartenzasicura.it