Controlli green pass in azienda? Geias ha la soluzione!

Geias ha sviluppato per le Aziende una completa Soluzione gestionale per adempiere alla norma sul controllo del Green Pass dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Il servizio aiuta le imprese a pianificare, eseguire e monitorare i controlli in tempo reale, a effettuare centralmente i controlli sui dipendenti che operano su siti esterni e a registrare le attività svolte per assolvere agli obblighi del datore di lavoro. La Business Intelligence del sistema aiuta ad impostare le verifiche a campione con algoritmo di omogeneità e ad individuare e risolvere le criticità.

La soluzione interviene su 3 ambiti principali:

Gestione – Pianificazione delle attività, definizione degli incaricati alle verifiche, gestione del controllo Green Pass in situ, sistema di verifica centralizzata da remoto, portale del dipendente per ricezione disposizioni e per comunicazione anticipata di non possesso o di richiesta di validazione del Green Pass.

Revisione – Verifica in tempo reale, business intelligence per analisi di coerenza e individuazione delle criticità.

Protocollo – Sistema di registri automatizzati delle rilevazioni, della cronologia eventi, delle disposizioni e dei verbali.

E per la frammentazione dei cantieri: il controllo delle attività

La soluzione gestisce le attività di controllo in ogni modalità, all’ingresso, a campione statistico e su pianificazione e in estemporanea. Inoltre, GEIAS ha risolto il problema dei controlli a distanza predisponendo una soluzione on-line per verificare a norma i Green Pass dei dipendenti che operano fuori sede, su siti esterni o presso i Clienti, senza che sia necessaria la presenza di un ispettore sul luogo di lavoro remoto. La soluzione, totalmente a norma, prevede che i dipendenti carichino, anche in mobilità, i propri QR-CODE sul portale e che gli incaricati, dalla sede centrale li validino prima dell’accesso al luogo di lavoro.

Le caratteristiche principali della soluzione: