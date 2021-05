Conferenza stampa di presentazione di ISSA PULIRE 2021

Si terrà il 19 maggio alle 17.00 in diretta streaming la conferenza stampa di presentazione di ISSA PULIRE 2021, in programma a Verona dal 7 al 9 settembre, che si propone come la prima grande fiera della “nuova normalità”.

Un concept innovativo di partecipazione alla fiera che coinvolge per la prima volta le più importanti imprese di servizi in qualità di espositori, ma soprattutto di referenti dell’alta competenza e professionalità che il comparto del cleaning e della sanificazione ha mostrato di avere in questa difficile esperienza della pandemia.

ISSA PULIRE THEATRE, allestito con 4 set permanenti e un led wall nei quali verranno ricreate, attraverso delle ricostruzioni reali, alcune aree di intervento riferite ai luoghi dell’accoglienza, della fruizione, del transito e dell’attesa, vedrà il coinvolgimento diretto delle più importanti Imprese di Servizi e di Facility Management, nonché delle più importanti associazioni di categoria, con lo scopo di condividere la loro esperienza metodologica e professionale su problemi e soluzioni, su procedure e processi, su strumenti e attrezzature per elevare e diffondere i contenuti della qualità e della sicurezza nell’erogazione del servizio.

Speaker dell’evento saranno, Toni d’Andrea, Ceo ISSA PULIRE NETWORK, Andrea Laguardia, Presidente ONBSI, Andrea Risi, Editore di GSA e Stefania Verrienti, Direttore Afidamp.

