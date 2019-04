“I compagni e altre storie”: Formula Servizi si dà al cinema

Il 6 maggio, a Forlimpopoli, serata di intrattenimento e cultura sul lavoro visto dal grande cinema italiano. Protagoniste le simpatiche “voci” di Hollywood Party.

Tenetevi liberi per la serata di lunedì 6 maggio: alle 20.30, al Teatro Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti 7), Formula Servizi per la Cultura –insieme all’associazione Libera, alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e, naturalmente, al Comune di Forlimpopoli, invita tutti a un appuntamento da non perdere: “I compagni e altre storie”, ovvero il lavoro nel cinema italiano raccontato da Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis, simpatiche voci della mitica trasmissione di Radio 3 “Hollywood party” (sì, proprio loro, quelli della “più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi”, come la definì Roberto Benigni).

La serata

E se è vero che lo show radiofonico, che da 25 anni “mette i film davanti al microfono”, ci ha abituato a sketch scoppiettanti, ma anche a critiche pungenti e sagaci, c’è da aspettarsene delle belle dalla conferenza-spettacolo e dalle proiezioni che animeranno la serata: si ragionerà di come il cinema italiano, fra commedia, cialtroneria, pellicole impegnate e film di denuncia e inchiesta, ha raccontato il lavoro, le lotte sindacali, tra vittorie e sconfitte. Verranno “scomodati”, fra gli altri, Mario Monicelli, Elio Petri, Marcello Mastroianni, Gian Maria Volontè, Franco e Ciccio, Lando Buzzanca, Totò, Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello. Insomma, ci sarà da divertirsi e riflettere. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.