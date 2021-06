CNS, il 17 giugno torna FUTURHUB

Evento finale per costruire una piattaforma per lo sviluppo di progetti per il PNRR

Dopo i tre eventi su Impresa, Istruzione e Salute, il 17 giugno torna FuturHub con un grande evento finale, per costruire, insieme al Politecnico di Milano, una piattaforma comune di riflessione, ideazione, progettazione e sostegno al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Una sfida, quella raccolta dal CNS e dal Politecnico di Milano che guarda al futuro, una visione integrata che vedrà coinvolte Amministrazioni, Università, Istituzioni finanziarie, Imprese e Istituzioni, Startup per progettare, attraverso progetti concreti, un paese resiliente, inclusivo, equo e sostenibile.

L’evento, in modalità telematica, prevede 2 sessioni, una introduttiva in cui CNS e Politecnico dialogheranno con i principali stakeholder del Governo per analizzare le caratteristiche e gli elementi qualificanti del PNRR; ed una sessione pomeridiana divisa in cinque tavoli tematici su Sanità-Energia -Transizione digitale -Transizione ecologica-Mezzogiorno con rappresentanti delle istituzioni, imprese, centrali di acquisto, mondo della cooperazione, della ricerca, dell’economia.

I risultati della discussione saranno sintetizzati in un white paper immediatamente operativo con proposte concrete per l’attuazione del Piano.

Per l’iscrizione alla sessione del mattino clicca al link.