Certificazioni, innovazione, whistleblowing: Cns rinnova l’offerta di servizi ai soci

Cns, Consorzio Nazionale Servizi, continua nel rinnovo dell’offerta di servizi ai soci. In queste settimane è stata rinnovata la collaborazione con SGS Group, che per il quinto anno consecutivo è partner per le certificazioni aziendali. L’accordo consentirà di garantire un servizio vantaggioso per tutte le associate al Consorzio.

SGS Group è leader a livello mondiale per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione. Il nuovo accordo prevede il mantenimento dei servizi di accompagnamento ed ottenimento delle principali certificazioni aziendali, inserendo anche le più recenti certificazioni per l’inclusione e le pari opportunità (IS30415 e PDR 125), conservando condizioni economiche agevolate a vantaggio dei soci.

Nella stessa direzione vanno le convenzioni stipulate con alcuni primari fornitori, volto ad offrire, a prezzi agevolati, il supporto per l’adeguamento ai servizi afferenti al whistleblowing, per le segnalazioni in materia di illeciti. Le convenzioni nascono da una richiesta dei soci, raccolta da Cns, a seguito di un momento formativo sulle normative relative al “whistleblowing”.

Cns ha anche rinnovato il proprio Osservatorio Tecnologico, rendendolo più smart e fruibile. Si tratta di un servizio riservato ai soci sulle principali innovazioni che interessano i settori di attività del Consorzio e delle associate. Oltre ai report di approfondimento, gli iscritti riceveranno una newsletter quindicinale sulle ultime novità in fatto di innovazioni tecnologiche utili per supportare la digital transformation delle associate.