Carbon Footprint nel Cleaning e certificazione ISO 14067: webinar gratuito

Punto 3 organizza un webinar gratuito “Dichiarare la CO2: Carbon Footprint nel Cleaning e certificazione ISO 14067 per valorizzare la propria offerta di prodotti o servizi in chiave climatica”. Un’opportunità per tutto il mondo del cleaning professionale per comprendere i vantaggi, il percorso da intraprendere, i costi e le tempistiche per certificare prodotti o servizi di pulizia.

Giovedì 26 novembre

ore 10:30

Dichiarare la CO2: cos’è la Carbon Footprint di prodotto o Impronta di Carbonio?

Il calcolo della Carbon Footprint di Prodotto (CFP) o impronta di carbonio comprende la quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento finale del prodotto. L’intero ciclo di vita del prodotto è anche definito “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave). Sebbene il calcolo della carbon footprint di prodotto più rappresentativo sia quello che include tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, spesso il calcolo viene svolto solo per alcune fasi selezionate, ad esempio quando molte organizzazioni partecipano alla realizzazione del prodotto, per cui ciascuna organizzazione svolge in questo caso il calcolo solo sulle fasi di sua pertinenza o conoscenza (Wikipedia)

Il calcolo della quantificazione della CFP viene ad oggi effettuato seguendo i contenuti del riferimento normativo UNI EN ISO 14067:2018. La norma specifica principi, requisiti e linee guida per la quantificazione e la rendicontazione dell’impronta climatica dei prodotti. Inoltre, con l’importante introduzione dell’Annex C, si aggiunge la possibilità di adottare anche un approccio sistematico.

Calcolare e comunicare l’impronta di carbonio è sempre più importante per rispondere alle attuali ma sempre crescente richiesta degli stakeholder (clienti pubblici e privati, consumatori, ecc.) di conoscere l’impatto di un prodotto/servizio per fare scelte più consapevoli dal punto di vista ambientale. Nelle grandi gare alle quali partecipano gli operatori del cleaning professionale, la Carbon Footprint di Prodotto (anche nota come Dichiarazione climatica) è riconosciuta dall’art. 95 del Codice dei Contratti come criterio premiante delle offerte.

Anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e degli scenari di adattamento delineati dal Green Deal Europeo, la scelta di un operatore del cleaning – che sia una impresa di pulizia, un produttore, un distributore – di quantificare attraverso la Carbon Footprint gli impatti ambientali del proprio servizio o prodotto è sicuramente una scelta lungimirante e strategica per continuare a rimanere competitive ed innovative in un mercato che dopo la pandemia, con ogni probabilità, non sarà più lo stesso. Ne abbiamo parlato già in questo articolo.

Obiettivi del webinar Carbon Footprint di Prodotto

Il webinar gratuito organizzato da Punto 3 in collaborazione con GSA News media partner, spiegherà come funziona la certificazione ISO 14067 – Carbon Footprint, simulerà con casi pratici quali sono gli step da seguire per ottenerla, rispondendo alle domande dei partecipanti. La durata del webinar è di circa un’ora, a seconda delle domande che verranno poste ai relatori.

Destinatari

Riservato a: Imprese di servizi, produttori e distributori del settore del cleaning.

Contenuti del webinar Carbon Footprint di Prodotto

Il contesto del Green Cleaning: il mercato di riferimento e i nuovi CAM di prossima pubblicazione

Perché valorizzare la propria offerta di servizi e prodotti attraverso la dichiarazione dell’impronta di CO2?

Lo standard UNI EN ISO14067:2018 – CFP e l’approccio sistematico

Il percorso di audit di parte terza

Esempio di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) per un servizio

Esempio di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) per un prodotto

Come si comunica la Carbon Footprint di Prodotto (CFP)?

Lo stato dell’arte: diffusione di EPD e di CFP nel settore cleaningoggi

Domande dai partecipanti

