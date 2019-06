Bilancio CPL CONCORDIA, crescono gli utili e l’occupazione

Si è svolta sabato 22 giugno a Mirandola l’Assemblea Generale di CPL CONCORDIA, alla presenza di 350 soci lavoratori e sovventori provenienti da ogni parte d’Italia. Fra gli ospiti presenti l’Assessore Regionale Palma Costi, il Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Carlo Zini, i Sindaci di Modena e di Concordia Gian Carlo Muzzarelli e Luca Prandini.

Il bilancio relativo al 2018 della cooperativa registra un utile d’esercizio di oltre 4 milioni di Euro, che permetterà anche il pagamento di un dividendo del 4% agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (APC). I dati del bilancio riclassificato della Cooperativa evidenziano un valore della produzione salito a 257 milioni di Euro (in forte crescita, +36 milioni, rispetto al 2017) e un patrimonio netto di 126,6 Milioni, che rappresenta un’importante garanzia per il futuro.

“Per il secondo anno consuntiviamo un utile importante per la nostra cooperativa e un numero molto significativo di nuove assunzioni, oltre 180 persone, che ci rende orgogliosi e conferma la nostra missione di creare valore e occupazione per il territorio”, ha dichiarato il Presidente di CPL Paolo Barbieri. I contratti siglati proiettano i loro effetti positivi anche sul 2019, che prevediamo in ulteriore crescita, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie legate a blockchain e big data” ha rilevato ancora Barbieri nella sua relazione sulla gestione.

Il portfolio lavori pluriennale della cooperativa ha superato i 700 milioni di euro: fra i contratti più rilevanti si segnalano le costruzioni Reti in Sardegna, la Gestione Calore delle Città Metropolitane di Bologna, Roma e Napoli, la trigenerazione per l’Acquario di Genova, il Servizio Energia per il Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, la cogenerazione con teleriscaldamento per il Depuratore di CAP Holding e NET a Milano e il relamping delle torri faro dell’Aeroporto SEA di Linate.

Durante l’esercizio 2018 l’organico della cooperativa è aumentato di ben 181 unità rispetto al 2017, attestandosi a 1365 occupati (+15%). “Nel 2018 la Cooperativa ha proseguito nella valorizzazione del Personale dal punto di vista delle competenze e della formazione, con quasi 21000 ore erogate, oltre all’introduzione di un sistema welfare premiante legato ai risultati economici dell’impresa” ha dichiarato il Direttore Generale Capelli.

Si conferma inoltre l’impegno della Società nella sostenibilità ambientale con diverse iniziative attuate per i 120 anni, fra le quali il Progetto Plastic Free per la riduzione della plastica in azienda e l’adozione di automezzi elettrici e a metano.