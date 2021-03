ANIP-Confindustria rinnova consiglio di presidenza

Con il rinnovo del consiglio di presidenza, ANIP-Confindustria (l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati aderente a Confindustria) completa la squadra e diventa pienamente operativa per supportare il presidente Lorenzo Mattioli, designato alla guida della compagine sino al 2022. Il board di presidenza raccoglie i rappresentanti delle più importanti realtà italiane operanti nel facility e servizi integrati: Pietro Auletta (Dussmann Service srl), Massimo Diamante (Samsic spa); Marzia Giuliani (La Veneta Servizi spa); Claudio Levorato (Rekeep spa); Mauro Papalini (Papalini Spa); Salvatore Taschetti (Bsf srl) Alberto Tavano Colussi (Euro & Promos spa); Floriana Tomassetti (Ecosfera Servizi srl) e Marco Maria Zucchi (Costanter spa).

“Sono onorato di avere con me una squadra così forte – dice Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP Confindustria. Il nostro percorso nella rappresentanza di un settore nevralgico per il Paese, raggiunge così la piena maturità: sono certo che l’associazione trarrà vantaggio dalle competenze e dal prestigio di tutti i designati per fare emergere l’importanza del settore sia in termini economici sia sociali. Mi auguro che ben presto il nuovo governo possa interfacciarsi con ANIP-Confindustria per rendere partecipe il comparto dei servizi alla ripartenza”.

