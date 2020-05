Amsterdam Innovation Award 2020: i vincitori

A seguito dell’impatto dell’attuale pandemia, e del fatto che l’igiene e la pulizia sono diventati cruciali nella lotta al Covid 19, è diventato ancora più importante evidenziare tutti gli sviluppi e le innovazioni nel settore della pulizia professionale.

I vincitori, suddivisi in quattro categorie (su un totale di 86 iscrizioni), dell’Amsterdam Innovation Award 2020 sono:

LeoBot della LionsBot

VacuTronic della Hermes

ToolSense IOT & ToolSense NOW della ToolSense

TORK Virtual Reality Clean Hands Training di Essity

Sostenibilità è stata quest’anno la parola chiave per i giudici perché i prodotti e le soluzioni premiati hanno dimostrato la loro capacità di guidare l’economia circolare e di ridurre il consumo delle risorse. La spinta verso l’efficienza e la produttività è stata un altro punto importante per la giuria, i prodotti e le soluzioni vincenti sono progettati per ridurre il tempo dedicato alle attività e liberare risorse da utilizzare per il miglioramento della qualità della pulizia.

www.intercleanshow.com