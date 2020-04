Alle porte del nuovo Rinascimento

Una profonda riflessione di Toni D’Andrea, Ceo di ISSA Pulire Network, sull’inedito e drammatico momento che stiamo vivendo. Per non arrendersi allo sconforto e guardare avanti, verso una nuova Rinascita che riporti l’Uomo al centro di un ordine rinnovato. Per condividere visioni del futuro più sostenibili e umane, senza perdere un’occasione unica: la possibilità di ricostruire sulla base di nuove regole e valori.

