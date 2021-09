Al via il piano formativo di ONBSI e SNS per operatori della pulizia professionale

E’ stato avviato un piano di Attività Formative congiunte ONBSI – Fondazione Scuola Nazionale Servizi che, dando nuovo vigore alla storica collaborazione con la Fondazione, avrà l’obiettivo di aggiornare un corretto profilo dell’operatore delle pulizie professionali, fissare nuovi standard formativi e realizzarne i contenuti che verranno resi fruibili a lavoratori e imprese all’interno dei sistemi di ONBSI già oggi a loro disposizione.

Come fase ulteriore saranno attivati processi formativi e informativi destinati a imprese e a stazioni appaltanti in merito alla corretta gestione delle varie fasi che compongono un bando di gara ad iniziare da quelle che ne precedono l’indizione fino all’analisi di tutti gli elementi che questa coinvolge.

“L’intento della presente proposta – ha dichiarato Vittorio Serafini, direttore di SNS – è quello di ripartire dalla collaborazione tra Onbsi e SNS che, negli anni, ha portato a formare e certificare oltre 300 capi cantiere, al fine di strutturare un percorso che offra un’opportunità di crescita di tutto il comparto. La pandemia tutt’ora in corso e i driver di cambiamento che ci provengono dai normatori nazionali ed internazionali (transizione ecologica e digitale, di conseguenza nuovi CAM, ecc.) stanno innalzando il livello di competenze di questo settore. Il focus del progetto sarà sugli addetti alle pulizie professionali e sulla disciplina che regola il dialogo tra lavoratori, imprese e mercato pubblico. Come Fondazione riteniamo che questo percorso sia quattro volte utile:

per il lavoratore che si vede riconosciuta e, ove occorre, accresciuta la sua professionalità;

per l’impresa che può farsi veder riconosciuta la qualità professionale dei propri dipendenti, ad esempio in un appalto;

per la committenza, sia pubblica che privata, che può affidare il servizio ad imprese che, per i loro addetti, hanno intrapreso o realizzeranno percorsi di crescita professionale aggiornati e adeguati alle nuove sfide;

per gli utenti finali, garantiti dal fatto che il servizio è reso da personale adeguatamente formato”.

Il profilo dell’addetto

ONBSI e Fondazione Scuola Nazionale Servizi ai fini di attivare il percorso di definizione del profilo professionale di addetto alle pulizie professionali e sanificazione, procederanno, in un arco temporale di un anno:

definire un set minimo di competenze del profilo, tenuto anche conto delle nuove e/o preannunciate novità normative, regolamentari e/o di best practices adottate o in fase di adozione a seguito della pandemia e delle politiche di transizione ecologica e digitale. fissare gli standard formativi adeguati a garantire il possesso delle competenze precedentemente definite e il loro mantenimento nel tempo, in un’ottica di long-life learning formalizzare e produrre un sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze raggiunte.

Il progetto si svilupperà in tre fasi così definite:

A – Raccolta e analisi comparata dei profili, degli standard formativi presenti ai diversi livelli (istituzionali, di mercato, formali e informali) in Italia considerando anche le diverse specializzazioni (sanità, alimentare….)

B – Preparazione di una proposta degli Standard di Competenza, Formazione e Aggiornamento ONBSI – SNS

C – Produzione, gestione e mantenimento del corso e degli aggiornamenti che emergeranno dalla fase B che saranno fruibili sulla piattaforma telematica di Onbsi.

“La Pandemia ha fatto emergere l’importanza del nostro Settore, da invisibili a visibili sono diventati soprattutto le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto affrontare in prima linea l’utilizzo di nuovi strumenti e procedure, sostiene Andrea Laguardia – Presidente ONBSI. Mettere al centro le persone per noi di ONBSI significa anche incentivare e mettere in campo azioni per rendere sempre più efficace e di qualità la formazione per i nostri operatori. Insieme a Scuola Nazionale Servizi riattiviamo una delle attività principali coerente con la mission del nostro ente bilaterale. Nei prossimi mesi, grazie a questa partnership, saremo in grado di offrire al settore del multiservizi percorsi formativi di qualità in grado di far crescere lavoratori e imprese con l’obiettivo di accrescere la qualità dei servizi resi.”

Il Progetto Appalti e Dialogo

Fondazione Scuola Nazionale Servizi in questi anni ha stabilmente lavorato per offrire congiuntamente alle stazioni appaltanti e alle imprese momenti informativi e formativi sulle novità normative e giurisprudenziali provenienti dal mondo dei contratti pubblici e sulle innovazioni, soprattutto di processo, introducibili nelle gare di appalto.

Partendo da questa esperienza, il progetto prevede di realizzare, assieme ad Onbsi, un “pacchetto” di iniziative formative e seminariali mirate a:

Approfondire la conoscenza della fase che precede la indizione della gara d’appalto allo scopo di migliorarne la qualità e la sostenibilità anche sociale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla definizione del perimetro entro il quale i rappresentanti dei lavoratori possono dialogare con le stazioni appaltanti durante la fase di programmazione della gara, offrendo loro le conoscenze normative e tecniche per favorire l’Ente a costruire una gara equa e sostenibile.

Analizzare quegli elementi tecnici ed economici che principalmente caratterizzano la indizione e l’offerta di gara, soprattutto in termini di scelta di oggetto e criterio di gara, strutturazione della base d’asta, incidenza del costo del lavoro, anomalia delle offerte.

Il pacchetto proposto prevedrà sia momenti di formazione “interna” per iscritti Onbsi provenienti dal mondo sindacale e datoriale, sia appuntamenti “allargati” in forma di seminari e workshop, nei quali sarà prevista la presenza e l’interlocuzione delle stazioni appaltanti e di soggetti incaricati dell’applicazione delle norme, quali giudici amministrativi e contabili.