Afidamp ricorda Dario Salerno

Qualche giorno fa ci ha lasciati Dario Salerno, amministratore delegato di Nasta & C. Spa, azienda associata storica di Afidamp, con sede a Palermo e grande punto di riferimento nella fornitura di materiale per la pulizia professionale per tutto il sud Italia.

Appassionato del proprio lavoro, sempre partecipe e competente, figura di riferimento per il gruppo We Italia, Dario ha sempre dimostrato di credere nel valore del gruppo. Lascia dunque un grande vuoto nel mondo del cleaning che sentirà la mancanza dei suoi importanti contributi professionali e del suo entusiasmo nel portare avanti nuovi progetti. Esprimiamo le condoglianze di Afidamp a tutta la sua famiglia e ai collaboratori e affidiamo il suo ricordo alla parole del nostro socio Francesco suo sincero amico e collega.

Caro Dario

Ti voglio fare un saluto particolare, anche credo, a nome di tutti coloro che Ti hanno conosciuto da vicino. Sei stato un collega ed un amico eccellente con cui mi potevo confrontare su tutto. Nel lavoro, con la Tua competenza ed il Tuo carisma, ci hai sempre supportato su qualsiasi argomento.

Non lasciavi mai niente al caso e con estrema imparzialità e sincerità davi sempre le risposte più opportune. Ci siamo anche arrabbiati delle volte ma era sempre un confronto positivo. Ricordo ancora la prima volta che Ti ho conosciuto, ad una Fiera Pulire, in cui non parlasti molto ma Ti facesti capire con tutta la Tua Sicilianità. Fra me e me dissi, ma burbero questo Dario, ma Ti dovevo ancora conoscere al meglio. Nei momenti di svago eri un compagno di vita che tutti avrebbero voluto avere, con uno sguardo ed anche con i tuoi silenzi mi facevi capire tutto ed ancora di più.

Posso dire che hai portato avanti la Tua Azienda Nasta in modo eccellente ed assieme sei stato il punto di riferimento di Masterteam e di We Italia che Ti hanno visto entrambe fin dalla nascita, nel Consiglio di Amministrazione. Non avrei aver voluto di meglio, come collega, in questo cammino delle volte anche molto difficoltoso. Non mi permetto proprio di fare riferimenti alla Tua vita personale che tutti sanno quanto valeva. Un saluto caro e sincero a Sabrina, Riccardo, Lorenzo e Giuseppe.Sarai sempre nei ns. cuori, un abbraccio e Grazie Dario

Francesco