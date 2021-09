A ISSA PULIRE 2021 si respira fiducia tra gli espositori

Tra gli espositori si respira un clima di fiducia per il ritorno in presenza dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle fiere. ISSA PULIRE è, infatti, la prima manifestazione del settore della pulizia e sanificazione professionale a celebrarsi nella sua forma originale dall’inizio della pandemia.

Elemento di novità di questa edizione è l’ISSA PULIRE THEATRE all’interno del quale si sono avvicendate le imprese e le associazioni che hanno animato le prime due giornate della fiera. La mattinata del 7 settembre è stata tutta all’insegna del settore hotellerie e ristorazione, tra i temi affrontati ci sono stati nuovi modelli di gestione del servizio di housekeeping, la sicurezza alimentare e l’importanza delle figure professionali che gestiscono e svolgono il servizio di pulizia in hotel e ristoranti. Nel pomeriggio, invece, si è parlato di innovazione in un contesto in cui il servizio agli edifici, soprattutto in ambito cleaning, pulizia e sanificazione, acquisisce nuovo valore, diventando fondamentale per la salvaguardia della salute e della sicurezza di ogni individuo.

Sicurezza e Sanità sono stati i temi centrali della seconda giornata che si si è aperta con un importante intervento di ONBSI sulle infezioni correlate all’assistenza a cura di Andrea Laguardia – Presidente ONBSI, Prof Giorgio Vittadini – Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, Prof Walter Ricciardi– Università Cattolica del Sacro Cuore, Dott.ssa Fidelia Cascini– Università Cattolica del Sacro Cuore e Dott. Paolo Berta – Fondazione per la Sussidiarietà.

Uno degli argomenti sottolineati da più relatori importanti, come: Walter Ricciardi, Prof. Università Cattolica del Sacro Cuore, Giorgio Vittadini Presidente Fondazione per la Sussidiarietà , Prof. Massimo Clementi – Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Prorettore alla Didattica dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Dott. Salvatore Torrisi- Presidente FARE, Dott. Roberto Lombardi – Dip.to Innovazioni Tecnologiche INAIL Roma e Dott. Camillo Falvo – Procuratore Capo della Repubblica Tribunale Vibo Valentia, è quello dei tagli lineari in sanità e della necessità di cambiare strategia nella spesa sanitaria, che deve non essere considerata un mero costo, ma un investimento in pulizia, sanificazione e anche formazione del personale che va, quindi, a beneficio della salute sia dei pazienti che del personale sanitario.

Anche le imprese hanno evidenziato come colonne portanti del loro attuale impegno la necessità di investire in n formazione degli addetti del settore, ma anche in ricerca e in strategie innovative.

Tutti gli interventi sono disponibili on-demand all’indirizzo platform.issapulire.com

Nella foto: l’intervento di Salvatore Torrisi, presidente FARE

