A I.C.E.FOR S.p.A. il“Premio EMAS Ecolabel 2021”

Nell’ambito della Fiera ECOMONDO 2021 di Rimini si è tenuta il 28 ottobre 2021 la cerimonia di consegna del Premio EMAS – ECOLABEL UE 2021.

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA hanno premiato I.C.E.FOR S.p.A. per la “Migliore campagna pubblicitaria e di Marketing”.

I.C.E.FOR S.p.A. è stata premiata per la capacità di diffondere il proprio impegno per l’ambiente attraverso una strategia di comunicazione fatta di articoli di giornali, campagne social, interviste e partecipazioni a eventi che hanno permesso di mettere in risalto il marchio ECOLABEL e far sì che il messaggio diventasse capillare tra i consumatori.

L’azienda ha registrato il primo prodotto detergente a marchio Ecolabel nel 2002 ed ancora a tutt’oggi prosegue con impegno verso formulazioni di prodotti sostenibili, verso la divulgazione di un messaggio di impegno concreto verso il nostro Pianeta, attraverso l’utilizzo di flaconi in plastica 100% riciclata certificata “Plastica Seconda Vita” e con l’approvazione del comitato scientifico di Legambiente di apporre in etichetta sui propri prodotti il logo “Consigliato da Legambiente”.