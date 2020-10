A Forum Pulire 2020 si è parlato di felicità

La felicità sul posto di lavoro: un tema all’apparenza marginale, ma in realtà di importanza cruciale nella vita dell’uomo, nella quale una larga parte del tempo viene assorbita dall’attività lavorativa.

Proprio il tema della felicità è stato al centro del pomeriggio della prima giornata della V edizione del Forum PULIRE 2020.

«Il facility management può fare la differenza migliorando la vita dei lavoratori attraverso l’innovazione delle modalità di lavoro. ha spiegato Mariantonietta Lisena, direttore generale – IFMA Italia -. Durante il lockdown non abbiamo fatto smart working ma remote working, un’autentica rivoluzione nelle modalità di lavoro, a cui ci siamo dovuti adattare. Ora che si tornerà in ufficio, per trasformare l’attività lavorativa in un autentico smart working, occorre cambiare mentalità , dando fiducia a colleghi e dipendenti, senza misurare il tempo del lavoro, ma gli obiettivi. Questo tipo di lavoro porta maggior benessere generale che permette di integrare il lavoro con le altre esigenze quotidiane e personali. L’ufficio dovrà restare un luogo di scambio in cui tenere un confronto tra colleghi».

L’importanza del benessere sul luogo di lavoro è stata sottolineata anche da Ann-Marie Aguilar, vicepresidente EMEA – International WELL Building Institute (IWBI) ed esperta di Feng-Shui: «I luoghi di lavoro fisici sono completamente cambiati – ha dichiarato -. L’ambiente di lavoro va migliorato e reso un posto sicuro per evitare l’assenteismo e migliorare la qualità del lavoro. Va fatta attenzione alla qualità dell’aria, all’ergonomia, all’alimentazione per rendere il lavoro sostenibile».

Il tema della felicità è stato anche affrontato da due personaggi che la dispensano nel quotidiano grazie al loro lavoro a contatto con il pubblico, il cantante, musicista, conduttore radio Nick the Nightfly e il conduttore Gerry Scotti.

Il Forum PULIRE 2020 è proseguito il 15 con l’intervento di Dirk Beveridge, di cui vi daremo conto nella prossima news, e proseguirà il 20 e 21 ottobre 2020 in versione digitale e multilingue.