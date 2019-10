1° Open day Firma: una due giorni all’insegna della condivisione

Nata nel 1977, su iniziativa del Presidente Francesco Accorsi – oggi alla guida insieme a Daniele Carboni, Vice Presidente e Amministratore Delegato – Firma srl si è imposta all’attenzione del mercato grazie alla qualità e all’innovazione dei suoi prodotti. Quest’anno ha compiuto 42 anni e in questa occasione, dopo tante partecipazioni alla biennale Fiera “Pulire” di Verona, ha deciso di non farne parte, scegliendo di percorrere una strada diversa, ma ponendo la stessa attenzione verso il Cliente e i Partner che fino ad oggi hanno creduto in Firma e nel Brand. -“Abbiamo troppe cose da far vedere, quindi invece di riceverli in Fiera, invitiamo i clienti a casa nostra”-. E’ da questa idea che è nato il 1° Open Day Firma.

L’evento è stato strutturato in due giornate, venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre; la prima interamente dedicata ai clienti, intrattenendoli con tour organizzati presso due aziende eno-gastronomiche del territorio, ed accogliendoli al rientro con il pranzo ufficiale, tenutosi sotto una splendida tensostruttura in giardino. Per l’occasione, nel pomeriggio, sono state predisposte delle visite guidate all’interno della ditta per illustrare come avvengono i processi produttivi e sono stati formati dei Tavoli tecnici, presidiati da personale specializzato, dove approfondire delle tematiche specifiche legate al alcuni settori. Proseguendo, sabato 28, porte aperte a parenti ed amici dei collaboratori e a tutta la cittadinanza, coinvolgendo anche le autorità e i mass media locali.

Prodotti innovativi con il minor impatto ambientale

“Nel proporci attraverso questa nuova esperienza il nostro intento è stato fin dall’inizio di sensibilizzare i visitatori verso la nostra filosofia aziendale di economia circolare, ed informarli su quanta cura e attenzione l’azienda impieghi per far sì che i complessi processi produttivi, per l’ottenimento del prodotto finito, risultino ecosostenibili” dicono dall’azienda. “Firma srl è un’azienda chimica e come tale viene considerata inquinante a prescindere; abbiamo pensato fosse necessario un intervento diretto per comunicare alle persone le idee e i benefici dell’economia circolare, realizzando un percorso all’interno dei reparti che mostrasse ai visitatori come oggi siamo strutturati in tal senso. Negli ultimi anni la politica in materia di sostanze chimiche si è riproposta di eliminare le sostanze tossiche in maniera graduale; noi abbiamo abbracciato queste nuove disposizioni scegliendo di non focalizzarsi soltanto sul risultato di un prodotto “Green”, ma di riprogettare la catena di produzione mirando all’efficienza nell’impiego delle risorse, in modo da diminuire costi, rifiuti e danni all’ambiente, un modo di lavorare ecosostenibile a 360 gradi. Entrando nello specifico, per noi è diventato naturale impegnarci in ricerca e sviluppo di prodotti innovativi che abbiano il minor impatto ambientale possibile, mantenendo un’elevata ed uniforme qualità, questo ci permette di vantare oltre 280 formulati che coprono tutti i settori della detergenza: lavanderia, ristorazione, meccanica, comunità, piscina, food, ecc… Le materie prime di cui disponiamo sono selezionate e controllare sistematicamente, per ottenere formulati performanti e rispettosi dell’ambiente. Attraverso un sistema di produzione ad alta precisione riusciamo a limitare l’utilizzo e lo spreco di energie ed a ridurre al minimo gli scarti, infatti, le acque di lavaggio degli impianti vengono riutilizzate in produzioni successive del medesimo prodotto, evitando lo scarico nelle fognature. Le linee di confezionamento, automatizzate e flessibili, permettono la riduzione dei tempi operativi, garantendo un’alta precisione e limitando il rischio per gli operatori”- proseguono da Firma.

Procedure integrate

La circolarità delle fasi produttive trova continuità nella selezione degli imballaggi, accuratamente scelti in modo che siano riciclabili e più volte utilizzabili, fino al completo esaurimento della loro funzione. In caso di non conformità, lo stesso viene reso al fornitore che lo rilavora perché raggiunga il risultato ottimale. Non meno importanti sono i reparti di magazzino e logistica; in attesa di essere preparati e spediti, i prodotti vengono stoccati in uno specifico ordine che ne consente il reperimento in maniera veloce e sicura. Grazie a procedure integrate al resto del sistema aziendale le merci vengono preparate in base agli ordini ricevuti e prontamente trasportate al cliente finale tramite una rete di vettori selezionati.“Siamo altresì fieri-aggiungono- di poter dichiarare che l’energia necessaria allo svolgimento di tutti questi processi è rinnovabile per il 70% del nostro fabbisogno; per adeguarci ai nuovi criteri ambientali minimi, abbiamo già da tempo installato un impianto solare per la produzione di acqua calda e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e predisposto diversi punti di raccolta differenziata.

Accoglienza familiare e affiatata

Ad evento concluso, possiamo dire con soddisfazione di aver percorso la strada giusta. Quello che ci ha lasciato l’OPEN DAY è una scia di emozioni nei confronti della nostra clientela che, per la prima volta, respirava l’aria “Firmiana” e dava un volto a tutti i collaboratori che fino a quel momento erano solo un nome o una voce. Il loro stupore è stato uno dei premi più grandi, abbiamo avuto molti consensi, anche nei riguardi del clima familiare e affiatato in cui sono stati accolti, nonostante il contesto aziendale. Alla pari, gli ospiti esterni al settore della detergenza, si sono approcciati con entusiasmo alle attività proposte, rendendoci a quel punto spettatori e non registi, ripagandoci di ogni singolo sforzo fatto. Possiamo quindi concludere affermando che la condivisione e il coinvolgimento in obbiettivi comuni migliorino la tela dei rapporti esistenti tra clienti/fornitori, accrescano il senso di appartenenza in un gruppo e che, uniti alla motivazione del raggiungimento di uno scopo, siano la benzina che fa funzionare un motore con grandi potenzialità”.

www.firmachimica.com