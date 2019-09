Stop alla plastica: borracce targate A2A ed MM nelle scuole di Milano

Le scuole riapriranno a partire dal 12 settembre. E sarà in quei primi giorni che il Comune avvierà la distribuzione: in tutto centomila borracce, 40 mila realizzate da A2a, con il proprio logo e destinate ai ragazzini che frequentano le medie. E altre 60 mila realizzate da Metropolitana Milanese, per i bimbi delle elementari. Obiettivo, iniziare sin dall’infanzia a educarli a una vita plastic free..

È l’iniziativa di Palazzo Marino, lanciata dal sindaco Beppe Sala – che su Instagram posta una sua foto con le due borracce :”Per dare il buon esempio partiremo dalle nostre partecipate e dai servizi pubblici. E faremo anche azioni simboliche che aiuteranno a riflettere. Servono segnali e, soprattutto, esempi” ha detto il sindaco per presentare l’iniziativa. Obiettivo: puntare su una Milano il più possibile ecosostenibile e plastic free.

Fonte: La Repubblica 28 agosto