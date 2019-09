Puliamo il Mondo 2019, al via nel week end

Puliamo il mondo 2019 è l’iniziativa di Legambiente che dal 20 al 22 settembre 2019 invita tutti quanti a raccogliere i rifiuti abbandonati in città, per vivere in un mondo più pulito e più civile. Centinaia di appuntamenti lungo la penisola perripulire le piazze, le strade, i parchi dai rifiuti abbandonati, dal degrado, dai pregiudizi.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Lo scorso anno in Italia l’iniziativa ha coinvolto oltre 600mila volontari, 35 associazioni cattoliche e laiche, tante scuole, migranti e comunità straniere.

Tutti gli appuntamenti su www.puliamoilmondo.it