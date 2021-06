La campagna anti-littering #IoLaButtoLì all’insegna della sostenibilità

Al via la seconda edizione della campagna anti-littering #IoLaButtoLì – realizzata in collaborazione con l’agenzia cooperativa sociale Pensieri & Colori – JTI Italia e Save the Planet che innanzitutto promuove un messaggio importante: la sostenibilità passa attraverso i piccoli gesti di ognuno di noi, come buttare una carta o un mozzicone nel posto giusto anziché a terra.

Portavoce della campagna sarà Casa Surace, che nel suo stile leggero e coinvolgente torna a promuovere comportamenti responsabili sul littering con video e contenuti social insieme ad altri volti celebri del web. Save The Planet e JTI Italia hanno inoltre realizzato Sustainable Cities, il primo studio che analizza le 14 città metropolitane italiane secondo gli indicatori della normativa ISO 37120:2018, attualmente lo standard di riferimento per misurare la sostenibilità degli ambienti urbani.. I 45 indicatori inclusi nella ISO 37120:2018, suddivisi nelle aree Servizi di Base, Politiche Sociali, Energia, Ambiente, Economia e Territorio, sono stati pubblicati in una piattaforma online che consente di avere un quadro completo della situazione delle diverse realtà italiane.

“Il successo riscontrato dalla campagne lanciate nell’ultimo anno ci dice che siamo sulla strada giusta”, spiega Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia. “L’obiettivo è proseguire in questo senso, cercando di portare – insieme a Save The Planet – un contributo sempre più efficace e concreto. L’educazione ambientale fatta con un linguaggio moderno e coinvolgente e il lavoro fianco a fianco con le amministrazioni locali saranno alla base del nostro impegno per i prossimi anni.”