Kärcher restaura l’Obelisco della Concorde

A Kärcher, che vanta il restauro di monumenti di enorme valore storico in tutto il mondo come la Statua della Libertà, il Monte Rushmore, il Cristo Redentore di Rio, i Colonnati vaticani solo per citarne alcuni, è stato affidato il restauro dell’Obelisco di Place de la Concorde, il monumento più antico di Parigi.

Si tratta di un progetto della durata di 6 mesi iniziato il 7 gennaio scorso proprio nel bicentenario della decifrazione, da parte di Jean François Champollion, dei geroglifici egizi. Da qualche giorno il monumento è ricoperto per i lavori di restauro da un tendone alto 32 metri e largo 14 metri realizzato dall’artista Jonathan Sobel, selezionato tra undici diplomati presso le Belle Arti di Parigi. Sobel ha realizzato un monolite giallo e grigio con le effigi del faraone Ramsete II, di Muhammad Ali, il khedive egiziano che offrì l’obelisco in dono alla Francia, di re Carlo X e di Champollion: le quattro personalità legate alla storia di questo monumento, il cui ultimo restauro risale a una trentina di anni fa.

Due secoli di intemperie e decenni di inquinamento hanno danneggiato i famosi geroglifici, mentre il granito rosso oggi vira nettamente verso il grigio. Kärcher dovrà innanzitutto consolidare il granito, poi rimuovere i danni dell’inquinamento con una microsabbiatura a bassa pressione. Il pyramidion, ovvero la cuspide dorata dell’obelisco, verrà pulito con una spugna: non si tratta di quello originale, che probabilmente fu rubato nel VI secolo a.C, ma di una cuspide dorata di forma piramidale che fu piazzata in cima all’obelisco nel 1990. «Si tratta di un restauro abbastanza semplice ma altrettanto delicato», ha spiegato l’architetto in capo François Chatillon, «che ha necessitato di numerosi test preliminari nel laboratorio di ricerca dei Monumenti storici». Tra sei mesi sarà tolto il velo sull’obelisco, nel corso di una importante cerimonia, come merita uno dei simboli della Ville Lumière.

Foto Batiment Entretien