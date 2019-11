Kärcher Municipal in anteprima a Sal.ve 2019

Isal srl, costruttore su scala mondiale di una gamma completa di spazzatrici, dalle più compatte per l’industria ai modelli stradali meccanici aspiranti filtranti della serie MCM600, top di gamma di settore per contenuti innovativi e performances ambientali, continua ad aggiungere nuove pagine alla propria ultra quarantennale storia di successi.

Dal quest’anno si è infatti esteso ulteriormente il programma di espansione impostato con la casa madre tedesca Kärcher, di cui Isal è divenuta distributore Italiano di tutta la gamma di spazzatrici aspiranti municipali e mezzi per la manutenzione urbana all-season. La business unit Municipal di Karcher, che ha da anni consolidato una posizione di primo piano sui mercati internazionali, costruisce spazzatrici e mezzi multifunzione dai contenuti tecnici ed operativi che ne fanno strumenti di lavoro di particolare versatilità e molteplicità di impiego.

Le 4 ruote motrici permanenti, sistemi idraulici dimensionati per le situazioni più estreme, soluzioni ergonomiche certificate, il comfort da prima della classe, una multifunzionalità vera ed efficiente, le tecnologie più innovative per la riduzione dell’impatto ambientale, rappresentano un valore aggiunto unico per operatori di settore esigenti ed alla ricerca delle migliori soluzioni per la realizzazione di progetti innovativi di manutenzione urbana.

E quale migliore occasione di Sal.ve per condividere idee e progetti e toccare con mano proposte efficaci allo stand Isal Kärcher. Ed il Sal.ve 2019 è anche la migliore occasione per condividere con una platea di altissima professionalità, quale quella della kermesse riminese, l’orgoglio e la soddisfazione per la nuova nata di casa Kärcher Municipal, la spazzatrice aspirante MC 250 al suo debutto ufficiale sul mercato italiano.

MC 250 è una vera game changer, con tutti i requisiti per consolidare nuovi e molto più elevati standards nel settore.

