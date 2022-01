Isal diventa Kaercher Floor Care

Dal primo gennaio 2022 ISAL srl ha cambiato la propria denominazione e ragione sociale in Kaercher Floor Care srl.

ISAL è entrata a far parte del Gruppo nel 2014, e rappresenta il polo tecnico/produttivo italiano di riferimento di Kaercher nel segmento delle macchine per la pulizia industriale e municipale/stradale.Il nuovo nome rappresenta un significativo riconoscimento del valore dell’azienda, delle sue competenze, del tessuto industriale in cui si trova ad operare e degli altissimi standard produttivi che la caratterizzano. Kaercher Floor Care si conferma distributore unico per l’Italia di tutte le spazzatrici ed i veicoli multifunzione Kaercher Municipal e della linea di spazzatrici industriali a marchio ISAL.

E’ già online la versione italiana del sito www.kaercher-municipal.com dove potete trovare tutte le informazioni sulla gamma stradale – rimane online il sito www.isalsweepers.com per le macchine industriali.