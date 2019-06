Formula Servizi sempre più green

A margine dell’annuale assemblea di bilancio di Formula Servizi, si è svolta una conferenza stampa in cui sono stati diffusi i dati sul bilancio ambientale della cooperativa.

Le tre macro aree interessate dalla riduzione dell’impatto dell’azienda sono: l’acqua, l’energia e la mobilità.

Nel 2018 la quantità di acqua risparmiata nelle pulizie con microfibra raggiunge l’83%, in termini assoluti si tratta di circa 80 milioni di litri all’anno, il risparmio dei detergenti è pari all’89%, in valore assoluto di più di 600 mila chili all’anno.

Nelle sedi di Forlì e Riccione in classe energetica A e B, la produzione dei propri impianti fotovoltaici ha raggiunto i 781.000 kWh con 366mila kg di Co2 non immesse in atmosfera.

Anche il parco mezzi di Formula Servizi si adegua al tema della sostenibilità: dal 2014 ad oggi i mezzi euro5 e 6 passano da 69 a 111 unità, cioè dal 54% all’85% dell’intera flotta. I risultati ottenuti sono -18,6% (cioè 56mila kg) di Co2 e -54,6% di idrocarburi e ossidi di azoto.

“Si conferma – dichiara Graziano Rinaldini, direttore generale di Formula Servizi – il nostri impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. Siamo una realtà attenta al mondo che ci circonda: dal rapporto con i nostri lavoratori all’impronta ambientale siamo consapevoli che possiamo, anche nel nostro piccolo, fare la differenza. E non intendiamo sottrarci a questa responsabilità”.

I dati economici di Formula Servizi si confermano positivi con una crescita importante di fatturato, 56.1117.192 euro e di occupati 2009. Inoltre si segnala che nel corso del 2018 sono state assunte 150 persone con contratto a tempo indeterminato.

www.formulaservizi.it