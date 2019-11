Ecomondo e Key Energy fanno decollare la green economy

Un bilancio straordinario quello di Ecomondo rappresentato da Italian Exhibition Group (IEG) per quattro giorni alla fiera di Rimini e che ha chiuso i battenti l’8 novembre scorso. Un evento che il mercato ha confermato appuntamento irrinunciabile per il business, con vantaggi indiscutibili per le aziende presenti.