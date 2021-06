Dulevo lancia la spazzatrice stradale D6, smart e sostenibile

All’insegna dell’ innovazione e sostenibilità Dulevo International S.p.A., società leader mondiale nella pulizia commerciale, industriale e urbana, lancia la nuova Dulevo D6, inaugurando una nuova era per le spazzatrici stradali.

Si tratta di un ennesimo traguardo per la società con sede a Fontanellato (Parma) che con la Dulevo D6 migliora gli standard di innovazione, efficienza e sostenibilità. Il nuovo modello consente, infatti, di ridurre ulteriormente i consumi, anche quelli di acqua, garantendo al contempo i più alti livelli di performance in qualsiasi contesto.

Grazie al nuovo sistema Adaptive Sweeping Technology, la D6 è in grado di adattarsi alle reali esigenze di ciascun ambiente e al tipo di materiale da raccogliere ed è inoltre facile e intuitiva da utilizzare e altamente personalizzabile in base alle abitudini di utilizzo dell’operatore, potendo contare su un’interfaccia d’uso massimamente user-friendly.

Il benessere delle persone è, infatti, da sempre al centro dell’impegno di Dulevo International ed è stato alla base anche della progettazione della nuova Dulevo D6. A partire dal nuovo layout della cabina, più confortevole ed ergonomica, fino alla sensibile diminuzione della rumorosità a bordo e alla estrema versatilità di utilizzo. L’altissimo livello di innovazione rende inoltre la nuova macchina digitale, intelligente e connessa.

“Grazie alla Dulevo D6 si fa strada una nuova era per il settore della pulizia urbana”, ha dichiarato Tighe Noonan, Presidente e CEO di Dulevo International. “La tecnologia di questa nuova macchina non solo migliora gli standard della sua categoria, ma potendo garantire elevatissimi livelli di efficienza ed efficacia, contribuisce in modo significativo anche all’abbattimento dei consumi ed è quindi in grado di rendere le nostre città più sostenibili”.

La Dulevo D6 sarà disponibile per il mercato da luglio 2021 con apertura ordini a giugno.

www.dulevo.com