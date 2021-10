Dulevo a Ecomondo 2021

Dulevo, società tra i leader nell’ambito del Cleaning, industriale e urbano, parteciperà all’edizione 2021 di Ecomondo che si terrà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre prossimi.

L’azienda emiliana lo scorso 31 maggio è entrata a far parte di FAYAT Environmental Solutions, che con l’ingresso di Dulevo diventerà leader mondiale nella fornitura di macchine per la pulizia, in grado di offrire la gamma più completa possibile di prodotti complementari. Il Gruppo FAYAT è un colosso operante in 170 paesi, può contare su oltre 21.500 dipendenti e fornisce soluzioni innovative e sostenibili in 7 principali campi di attività tra cui opere civili, edilizia e servizi energetici.

A Ecomondo 2021 i riflettori saranno puntati sulla flessibilità delle motorizzazioni: elettrico, gas e diesel, a conferma di quanto l’offerta di Dulevo sia ampia e della costante attenzione nei confronti della riduzione dei consumi e dell’utilizzo di fonti alternative di alimentazione. Per quanto riguarda la motorizzazione elettrica, Dulevo sarà presente in fiera con la D.zero2 plus, che esposta con allestimento “terza spazzola” e per la prima volta con il caricabatteria a bordo, rappresenta la seconda serie del modello D.zero2 , prima spazzatrice stradale completamente elettrica e in grado di garantire massime performance con impatti ambientali pari a zero. L’altro veicolo 100% elettrico presente a Ecomondo 2021 è D.zero2 Hydro, macchina progettata per la sanificazione delle aree urbane che si fa apprezzare per l’assenza totale di emissioni di CO2, gas nocivi e una notevole riduzione delle emissioni sonore, fino al 30% rispetto a quelle delle normali lavastrade. La D.zero2 Hydro possiede inoltre un braccio che agevola le operazioni di lavaggio.

Per la gamma a gas metano saranno presenti la D6 Blue, l’unica spazzatrice meccanico-aspirante al mondo alimentata a gas metano, e la DT7 Blue, con motori indipendenti a gas metano, che grazie alla loro potente capacità aspirante sono in grado di raccogliere qualunque materiale.

La gamma diesel di ultima generazione sarà rappresentata dalla nuova spazzatrice D6, che con la tecnologia più evoluta di sempre ridefinisce gli standard della sua categoria e dalla D3, che garantisce i massimi livelli di performance in ogni contesto, con minor consumo di acqua e carburante.

In fiera sarà presente anche la nuova D2, evoluzione della Dulevo 2000: si tratta di una spazzatrice estremamente maneggevole e veloce che rappresenta la soluzione ideale per lo spazzamento di aree congestionate e dalla ridotta accessibilità quali piste ciclabili, marciapiedi, aree pedonali e parcheggi.

Dulevo HALL C7, stand 005