COP 26, primo premio a Conscoop per l’efficienza energetica

Riconoscimento importantissimo per Conscoop e per le sue imprese Formula Servizi, Idrotermica Coop e Siem Impianti che si è aggiudicato il primo premio dei Green Solutions Awards per efficienza energetica a COP 26.

Su 192 progetti e 24 distretti selezionati a livello internazionale, nella prestigiosa e principale categoria legata alla tutela del pianeta e alla lotta al cambiamento climatico, ossia l’“efficienza energetica”, il Conscoop e le sue imprese a COP 26 si sono aggiudicate il primo premio assoluto.

Un riconoscimento unico non solo per la cooperazione, ma per il nostro Paese in quanto il progetto realizzato dal Conscoop era l’unico ammesso a Glasgow come finalista e adesso, l’unico vincitore italiano a livello internazionale. Grazie al Comune di Pesaro, al Conscoop e alle sue imprese è stata realizzata infatti la pluripremiata Scuola Media “Brancati”, da oggi più che mai esempio mondiale di efficienza energetica e di transizione verso la sostenibilità.