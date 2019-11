CleanAir@School, il 14 novembre a Montecitorio l’evento di lancio

Il 14 novembre a Roma, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà l’evento di lancio del progetto CleanAir@School. A presiedere la presentazione sarà Alessandro Bratti Direttore generale di ISPRA e Vice Presidente dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Il progetto CleanAir@School è un’iniziativa di Citizen Science e di educazione ambientale dell’EPA Network (la rete delle agenzie ambientali europee), coordinata dall’AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente), che ha un obiettivo preciso: coinvolgere le scuole di numerose città europee nel processo di sensibilizzazione nei confronti di uno dei temi ambientali più rilevanti per la salute dei cittadini, la qualità dell’aria. In Italia ISPRA è capofila del progetto.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA PROVVISORIO