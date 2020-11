TTS Cleaning e WOWnature per l’ambiente

La pulizia è una cosa seria; non ha importanza se si riferisca alle nostre case, alle strade o alle aree verdi: un mondo più pulito aumenta la qualità della vita e il nostro benessere. TTS, azienda che da oltre trenta anni produce attrezzature per la pulizia professionale Made in Italy, utilizzate in più di 80 paesi al mondo, ha da sempre a cuore l’eco-sostenibilità della propria produzione e la salvaguardia delle risorse naturali, operando secondo diversi criteri di sostenibilità. Si avvale di etichette ambientali aziendali e di prodotto riconosciute a livello europeo, favorisce il riciclo dei materiali, progetta sistemi che diminuiscono l’impatto ambientale, privilegia fonti di energia pulita… e molto altro ancora!

Natura7 è il progetto di gestione forestale responsabile, con l’obiettivo di tutelare e prendersi cura dei boschi, in questo caso di una foresta secolare dell’Alto Adige che, da centinaia di anni, migliora la qualità dell’aria e dell’acqua catturando CO2 e PM10. Natura7 ha scelto di calcolare quanto bene i boschi possono fare all’uomo grazie alla certificazione FSC® dimostrando che prendersi cura delle foreste e tenerle pulite non solo ci restituisce un’aria migliore ma anche acqua pulita e sentieri sicuri per le nostre escursioni.

Per TTS l’ambiente è una priorità, per questo l’azienda ha scelto di utilizzare materiali 100% riciclabili ed energia rinnovabile senza dimenticarsi mai della qualità dei propri prodotti; due impegni certificati da garanzie come l’ ISO 14001, ECOLABEL EU e Carbon Footprint Systematic Approach.

Grazie a questa collaborazione, le 500 tonnellate di CO2 catturate dalla foresta Natura7 (equivalenti alle emissioni medie annuali di 250 automobili) andranno a compensare le emissioni prodotte per realizzare la linea di carrelli Magic.

Scopri di più sul progetto Natura7: wownature.eu/natura7