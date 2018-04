Torna Forum PA 2018 a Roma dal 22 al 24 maggio

Il filo conduttore del FORUM PA 2018 è l’innovazione per la sostenibilità. Quale innovazione può aiutarci a raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile introdotti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite? L’intera Manifestazione è progettata come momento di confronto, elaborazione e proposizione che porterà alla redazione di un Libro Bianco da consegnare al nuovo Governo.

Innovare, secondo questa visione, non significa introdurre tecnologie alla moda o fini a se stesse, ma scegliere l’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica per risolvere problemi concreti, come il lavoro che non c’è, la sicurezza percepita come precaria, la tutela della salute, la qualità dell’ambiente, la crescita delle disuguaglianze. Questo è quello che dobbiamo fare. Resta da capire come farlo.

Sul sito FORUM PA 2018 è possibile navigare il programma della Manifestazione utilizzando dei filtri e scegliendo quindi di visualizzare gli eventi in calendario selezionandoli per data, categoria (scenario e convegno, per ora) e percorso di approfondimento (Trasformazione digitale della PA, Politiche verticali per la sostenibilità, Nuovi processi per la PA abilitante, Programmazione Europea e Politiche di coesione). Entrando poi nella pagina del singolo appuntamento si possono visualizzare tutti i dettagli e ci si può iscrivere all’evento, il cui promemoria sarà poi disponibile all’interno del proprio Profilo FPA net.

Appuntamento quindi dal 22 a 24 maggio al Roma Convention Center – La Nuvola (ingresso pedonale da Viale Europa). Sul sito tutte le informazioni su Come arrivare, tutti gli approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale sul Programma.

